Генменеджер «Коламбуса» высказался о возможном оффершите Фантилли

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Дон Уодделл высказался о том, что нападающий Адам Фантилли стал ограниченно свободным агентом с правом на получение оффершита.

«У нас будет много свободного места под потолком зарплат. Если он получит контрактное предложение от другого клуба, мы сможем предложить такую ​​же сумму. Я этого не ожидаю, но в этом бизнесе никогда не знаешь наверняка», – приводит слова Уодделла The Athletic.

21-летний форвард в минувшем регулярном чемпионате провёл 82 матча, в которых отметился 24 заброшенными шайбами и 35 результативными передачами. Фантилли был выбран «Коламбусом» в первом раунде под общим третьим номером на драфте НХЛ 2023 года.