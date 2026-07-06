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Генменеджер «Коламбуса» высказался о возможном оффершите Фантилли

Генменеджер «Коламбуса» высказался о возможном оффершите Фантилли
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Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Дон Уодделл высказался о том, что нападающий Адам Фантилли стал ограниченно свободным агентом с правом на получение оффершита.

«У нас будет много свободного места под потолком зарплат. Если он получит контрактное предложение от другого клуба, мы сможем предложить такую ​​же сумму. Я этого не ожидаю, но в этом бизнесе никогда не знаешь наверняка», – приводит слова Уодделла The Athletic.

21-летний форвард в минувшем регулярном чемпионате провёл 82 матча, в которых отметился 24 заброшенными шайбами и 35 результативными передачами. Фантилли был выбран «Коламбусом» в первом раунде под общим третьим номером на драфте НХЛ 2023 года.

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