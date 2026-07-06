Форвард «Адмирала» высказался о победе «Локомотива» в финале Кубка Гагарина — 2026

Нападающий системы «Адмирала» Иван Фомин высказался о победе «Локомотива» в финале Кубка Гагарина – 2026. Ярославский клуб обыграл «Ак Барс» со счётом 4-2 в финальной серии плей-офф.

– Тебя удивил плей-офф КХЛ?

– На самом деле я удивился 33 секундам, когда «Локомотив» два гола забил в полуфинале. Я верил в Омск, мне очень нравилась команда Ги Буше. Но «Локомотив» – это серьёзная история. Никитин её собирал, Хартли взял и не разрушил то, что было построено.

– Можно сказать, что Радулов затащил весь плей-офф для «Локомотива»?

– Думаю, нет. Есть ребята, которые делают чёрную работу, зарабатывают удаления, лезут, забивают. MVP плей-офф получил вратарь Исаев. Конечно, Радулов – яркая звезда клуба, и Шалунов – тоже, но чемпионство – заслуга всей команды, – приводит слова Фомина официальный сайт КХЛ.