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Инсайдер Фридман считает, что «Эдмонтон» может присмотреться к Тарасенко

Инсайдер Фридман считает, что «Эдмонтон» может присмотреться к Тарасенко
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Инсайдер Эллиотт Фридман выразил мнение, что «Эдмонтон Ойлерз» «может присмотреться» к российскому нападающему Владимиру Тарасенко. Ранее 34-летний форвард стал неограниченно свободным агентом после истечения срока контракта с «Миннесотой Уайлд».

Как пишет Daily Faceoff в социальной сети Х, Фридман задаётся вопросом, обратит ли «Эдмонтон» внимание на Тарасенко, и добавляет, что несколько команд уже интересовались россиянином после первого дня открытия рынка свободных агентов.

В минувшем регулярном чемпионате Владимир провёл 75 матчей, в которых отметился 23 заброшенными шайбами и 24 результативными передачами при показателе полезности «-11». В плей-офф на его счету 5 (2+3) очков в 11 играх при показетеле полезности «+2».

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