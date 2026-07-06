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«Удерживать было бы неправильно». Генменеджер «Барыса» — о расторжении контракта с Уолшем

«Удерживать было бы неправильно». Генменеджер «Барыса» — о расторжении контракта с Уолшем
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Генеральный менеджер «Барыса» Леонид Метальников прокомментировал расторжение контракта с американским защитником Райли Уолшем. Сотрудничество было прекращено по инициативе хоккеиста, права на игрока в КХЛ закреплены за астанчанами.

«Райли Уолш получил хорошее предложение из Северной Америки, и мы приняли решение пойти ему навстречу. Мы в «Барысе» всегда стремимся поступать по-человечески по отношению к игрокам. Удерживать защитника было бы просто неправильно. Райли провёл хороший сезон в нашей команде, и теперь после «Барыса» он востребован на другом уровне. Мы благодарим его за профессионализм. Спортивные права в КХЛ остаются у нас. Желаем ему удачи», — приводит слова Метальникова пресс-служба клуба.

27-летний хоккеист пополнил состав «Барыса» перед стартом сезона-2025/2026. В минувшем регулярном чемпионате Уолш провёл 68 матчей, в которых отметился 16 заброшенными шайбами и 30 результативными передачами при показателе полезности «-24».

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