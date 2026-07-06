Капитан сборной России U18 высказался об отстранении национальной команды

Капитан сборной России U18 Иван Коваленко высказался об отстранении национальной команды от международных турниров.

– Ваше поколение страдает от «железного занавеса» – ведь нет опыта международных встреч?

– Мне рановато говорить о политике. Конечно, хочется играть против лучших юниоров мира, набираться опыта, выигрывать и расти. Но мы, хоккеисты, как и все спортсмены, идём вместе со своей страной. И надеемся, что ИИХФ нас вернёт – и Россия сможет сыграть на ближайших молодёжных чемпионатах мира, – приводит слова Коваленко Russia-Hockey.

Напомним, Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под эгидой ИИХФ.