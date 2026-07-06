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«Эдмонтон» продлил контракт с защитником Стастни на год

«Эдмонтон» продлил контракт с защитником Стастни на год
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Защитник Спенсер Стастни подписал новый контракт с «Эдмонтон Ойлерз», сообщает пресс-служба «нефтяников». Срок соглашения рассчитан на один год, зарплата составит $ 1,525 млн.

В минувшем сезоне 26-летний хоккеист провёл 66 матчей за «Эдмонтон», в которых отметился двумя заброшенными шайбами и восемью результативными передачами при показателе полезности «-11». Ранее в НХЛ Стастни выступал за «Нэшвилл Предаторз». Всего в Национальной хоккейной лиге он провёл 120 игр, забил четыре гола и сделал 15 ассистов.

Спенсер был выбран «Нэшвиллом» в пятом раунде под общим 131-м номером на драфте НХЛ 2018 года.

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