«Эдмонтон» продлил контракт с защитником Стастни на год

Защитник Спенсер Стастни подписал новый контракт с «Эдмонтон Ойлерз», сообщает пресс-служба «нефтяников». Срок соглашения рассчитан на один год, зарплата составит $ 1,525 млн.

В минувшем сезоне 26-летний хоккеист провёл 66 матчей за «Эдмонтон», в которых отметился двумя заброшенными шайбами и восемью результативными передачами при показателе полезности «-11». Ранее в НХЛ Стастни выступал за «Нэшвилл Предаторз». Всего в Национальной хоккейной лиге он провёл 120 игр, забил четыре гола и сделал 15 ассистов.

Спенсер был выбран «Нэшвиллом» в пятом раунде под общим 131-м номером на драфте НХЛ 2018 года.