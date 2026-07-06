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Генменеджер «Шанхайских Драконов» — о Фрке: рады, что такой мастер едет в КХЛ

Генменеджер «Шанхайских Драконов» — о Фрке: рады, что такой мастер едет в КХЛ
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Генеральный менеджер «Шанхайских Драконов» Евгений Артюхин прокомментировал подписание контракта с 32-летним форвардом Мартином Фрком.

«Фрк – настоящий снайпер с богатейшим опытом игры в Северной Америке, он неизменно высоко держит планку результативности.

Обладает точным и сильным броском, отлично читает игру, «доедает» моменты. Чувство гола – его главный плюс, он всегда находится там, где нужно. Такой техничный и результативный нападающий усилит наше нападение.

Мы рады, что такой мастер едет в КХЛ, это большой успех как для нашего клуба, так и для всей лиги. Фрк способен стать одним из лидеров нападения КХЛ», – приводит слова Артюхина пресс-служба клуба.

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