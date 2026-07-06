Стали известны подробности контракта Минтюкова с «Анахаймом». Павел заработает $ 36 млн

Стали известны подробности нового контракта российского защитника Павла Минтюкова с «Анахайм Дакс». По данным PuckPedia, суммарно хоккеист заработает $ 36 млн. Напомним, срок соглашения составляет пять лет.

В первом сезоне (2026/2027) 22-летний россиянин получит $ 4,2 млн и подписной бонус в размере $ 3 млн. В остальные годы зарплата Минтюкова составит $ 7,2 млн. В последнем сезоне по этому договору (2030/2031) есть ограничение на обмен – стоп-лист из 10 команд.

В минувшем регулярном чемпионате Павел провёл 73 матча за «Анахайм», в которых отметился восемью заброшенными шайбами и 14 результативными передачами при показателе полезности «-3». В плей-офф на счету защитника 12 игр без набранных очков при показателе полезности «-5».