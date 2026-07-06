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Овечкин: я всё ещё могу играть и заряжать энергией раздевалку

Овечкин: я всё ещё могу играть и заряжать энергией раздевалку
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что всё ещё может играть и заряжать энергией раздевалку. Ранее 40-летний форвард продлил контракт со «столичными» на один год.

«Если посмотреть на наш состав, то это команда, претендующая на Кубок Стэнли. Я разговаривал с семьёй, и она сказала: «Хорошо, давай поиграем ещё один год или, может быть, два, я не знаю…». Я всё ещё могу играть и заряжать энергией раздевалку, заряжать энергией на льду», — приводит слова Овечкина журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в социальной сети Х.

Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 голами. В списке лучших снайперов лиги с учётом плей-офф он занимает второе место с 1006 шайбами, уступая Уэйну Гретцки (1016).

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