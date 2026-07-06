Александр Овечкин ответил, станет ли грядущий сезон для него последним

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, станет ли сезон-2026/2027 для него последним. Ранее 40-летний форвард продлил контракт со «столичными» на один год.

«Не знаю. Посмотрим. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы вернуться в этом году… показать, что я всё ещё хороший игрок… помочь команде победить», — приводит слова Овечкина журналист Грант Полсен в социальной сети Х.

Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 голами. В списке лучших снайперов лиги с учётом плей-офф он занимает второе место с 1006 шайбами, уступая Уэйну Гретцки (1016).