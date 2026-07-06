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Овечкин сообщил, что вернётся в Москву 7 июля и возобновит тренировки на льду

Овечкин сообщил, что вернётся в Москву 7 июля и возобновит тренировки на льду
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин планирует вернуться в Москву после подписания нового контракта со «столичными» во вторник, 7 июля.

Как сообщает журналистка Кэти Адлер на своей странице в социальной сети Х, форвард рассказал, что даже во время отпуска в Турции продолжал заниматься вне льда. Во вторник он вернётся в Москву и возобновит ледовые тренировки.

Напомним, в четверг, 2 июля, Александр продлил контракт с «Вашингтоном» на сезон. Нападающий выступает за «Кэпиталз» с 2005 года.

Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 голами. В списке лучших снайперов лиги с учётом плей-офф он занимает второе место с 1006 шайбами, уступая Уэйну Гретцки (1016).

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