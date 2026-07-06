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Овечкин — о контракте с «Вашингтоном»: дети спрашивали: «Ты вернёшься? Подпишешь?»

Овечкин — о контракте с «Вашингтоном»: дети спрашивали: «Ты вернёшься? Подпишешь?»
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, как семья отреагировала на его решение подписать новый контракт со «столичными». В четверг, 2 июля, «Вашингтон» объявил о заключении соглашения с 40-летним россиянином на год.

«Конечно, жена и дети хотели, чтобы я вернулся. Я поговорил с Настей, она знает всю ситуацию, все детали того, что может произойти. Но дети постоянно спрашивали: «Ты вернёшься? Ты вернёшься? Ты уже подпишешь? Ты не подпишешь?»

Когда я сказал им, что подписываю контракт с «Вашингтоном», они были в полном восторге, и я увидел улыбки на их лицах. И да, это, наверное, самое важное в моей жизни — видеть, как они улыбаются и как они счастливы», — приводит слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона».

Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 голами. В списке лучших снайперов лиги с учётом плей-офф он занимает второе место с 1006 шайбами, уступая Уэйну Гретцки (1016).

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