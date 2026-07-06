Максим Рыбин оценил перспективы Максима Шабанова в «Миннесоте»

Бывший нападающий ряда клубов КХЛ Максим Рыбин высказался о перспективах российского форварда Максима Шабанова в «Миннесоте Уайлд». Ранее «Нью-Йорк Айлендерс» не сделал квалификационное предложение игроку, 1 июля он стал свободным агентом, после чего перешел в «Уайлд».

«В «Миннесоте» Шабанову легче не станет. Там Капризов и компания – команда, которая привыкла ставить перед собой высокие задачи. Мне кажется, Максиму нужна будет поддержка тренера. Без неё Шабанову будет очень тяжело. Парень пошёл за мечтой, нельзя ему бить по рукам. Решение о возвращении в КХЛ должно быть нормальным и взвешенным», – приводит слова Рыбина «Сила спорта».

25-летний Шабанов в прошедшем сезоне провёл 44 матча, в которых отметился пятью заброшенными шайбами и 13 результативными передачами при показателе полезности «-5». Это был дебютный сезон для хоккеиста в НХЛ.