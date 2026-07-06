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«Калгари» подписал контракт с защитником Шимоном Немецем на пять лет

«Калгари» подписал контракт с защитником Шимоном Немецем на пять лет
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«Калгари Флэймз» подписал пятилетний контракт с защитником Шимоном Немецем, сообщает пресс-служба клуба. Хоккеист пополнил состав команды в результате обмена с «Нью-Джерси Дэвилз» 23 июня 2026 года. Средняя зарплата игрока составит $ 7,25 млн за сезон.

В минувшем сезоне 22-летний защитник провёл 68 матчей, в которых отметился 11 заброшенными шайбами и 15 результативными передачами при показателе полезности «-11». Всего на его счету 159 игр в НХЛ с учётом плей-офф, 17 голов и 34 ассиста.

Немец был выбран «Нью-Джерси» в первом раунде под общим вторым номером на драфте НХЛ 2022 года, став самым высоко задрафтованным защитником словацкого происхождения за всю историю.

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