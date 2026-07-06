Владелец «Вашингтона»: наша команда способна стать великой и побороться за Кубок Стэнли

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис прокомментировал подписание нового контракта с российским нападающим Александром Овечкиным и рассказал о планах команды на следующий сезон. Соглашение 40-летнего форварда со «столичными» рассчитано на один год.

«В прошлом году все чувствовали опустошение из-за того, что мы не попали в плей-офф. А теперь, когда Алекс Овечкин вернулся, а Крис Патрик собрал команду, которая, вероятно, является самой крупной, самой мощной, самой быстрой и обладает самой глубокой скамейкой за всё время — по крайней мере, с тех пор, как Алекс выступает за нашу организацию, — это вызывает огромное воодушевление.

Всё это вновь вселило в нас уверенность, что мы можем подарить нашим болельщикам надежду и мечту о том, что эта команда способна стать по-настоящему великой и побороться за Кубок Стэнли», — приводит слова Леонсиса журналист Тарик Эль-Башир в социальной сети Х.