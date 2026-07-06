Овечкин заявил, что на заключение нового контракта с «Вашингтоном» ушло 10 минут

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что на заключение контракта со «столичными» ушло 10 минут. Напомним, 40-летний форвард подписал новое соглашение с «Вашингтоном» на один год 2 июля.

«Конечно, тяжело видеть, что мы потеряли отличных хоккеистов, но затем я увидел, что мы подписали и выменяли претендентов на Кубок Стэнли. Я сказал: «Хорошо, давайте заключим сделку». На её заключение ушло около 10 минут», – приводит слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона».

Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 голами. В списке лучших снайперов лиги с учётом плей-офф он занимает второе место с 1006 шайбами, уступая Уэйну Гретцки (1016).