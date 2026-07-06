«Коламбус» подписал контракт с защитником Колтоном Уайтом на два года

Защитник Колтон Уайт подписал контракт с «Коламбус Блю Джекетс», сообщает пресс-служба клуба. Срок двустороннего соглашения рассчитан на два года.

В минувшем сезоне 29-летний Уайт провёл 23 матча за «Нью-Джерси Дэвилз», в которых отметился четырьмя результативными передачами при показателе полезности «+2». Всего на счету защитника 107 игр и 14 ассистов в регулярных чемпионатах НХЛ. Он также провёл один сезон в «Анахайм Дакс».

Колтон был выбран «Нью-Джерси» в четвёртом раунде под общим 97-м номером на драфте НХЛ 2015 года.

По итогам регулярки сезона-2025/2026 «Коламбус» занял 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 92 очка.