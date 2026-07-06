Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Коламбус» подписал контракт с защитником Колтоном Уайтом на два года

«Коламбус» подписал контракт с защитником Колтоном Уайтом на два года
Комментарии

Защитник Колтон Уайт подписал контракт с «Коламбус Блю Джекетс», сообщает пресс-служба клуба. Срок двустороннего соглашения рассчитан на два года.

В минувшем сезоне 29-летний Уайт провёл 23 матча за «Нью-Джерси Дэвилз», в которых отметился четырьмя результативными передачами при показателе полезности «+2». Всего на счету защитника 107 игр и 14 ассистов в регулярных чемпионатах НХЛ. Он также провёл один сезон в «Анахайм Дакс».

Колтон был выбран «Нью-Джерси» в четвёртом раунде под общим 97-м номером на драфте НХЛ 2015 года.

По итогам регулярки сезона-2025/2026 «Коламбус» занял 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 92 очка.

Материалы по теме
Официально
«Коламбус» продлил контракт с защитником Эриком Гудбрансоном
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android