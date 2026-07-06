Генменеджер «Вашингтона» Патрик: знал, что Овечкин будет работать с нами

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик высказался о продлении контракта с российским нападающим Александром Овечкиным. В четверг, 2 июля, 40-летний форвард заключил новый договор с клубом на год.

«Алекс отлично проявил себя, когда мы встретились в конце сезона, перед тем как он вернулся в Россию. Он дал нам понять: «Делайте то, что хотите, в это межсезонье, делайте то, что вам нужно, а потом мы сможем обсудить, как будет выглядеть мой контракт». Это позволило нам действовать агрессивно в том, как и на что мы хотели нацелиться, и совершить некоторые из тех сделок, которые мы заключили.

Я не слишком беспокоился о том, что он вдруг придёт и потребует чего-то, чего мы не можем сделать. Я знал, что он будет работать с нами. Мы просто хотели убедиться, что ему тоже всё нравится, и я думаю, он тоже очень доволен тем, как всё сложилось», – приводит слова Патрика официальный сайт «Вашингтона».