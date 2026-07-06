«Это невероятно, очень впечатлён». Овечкин высказался об игре Роналду и Месси

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин с восхищением отозвался о форварде сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду и нападающем команды Аргентины и «Интер Майами» Лионеле Месси. Оба футболиста проводят свой шестой чемпионат мира.

«Если посмотреть на Месси и Роналду — эти игроки показывают пример: если ты способен продолжать держать тот уровень, то мастерство, — это потрясающе. Мы смотрели почти каждый матч Месси и Роналду, и видно, как они играют. Это невероятно, я очень впечатлён», — приводит слова Овечкина RMNB.

Ранее сообщалось, что Овечкин планирует посетить финал чемпионата мира по футболу, который пройдёт 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США).