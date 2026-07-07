Вайсфельд отреагировал на критику Лукашенко в адрес Дмитрия Квартальнова

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд высказался о назначении Дмитрия Квартальнова на пост главного тренера «Локомотива». По итогам сезона-2025/2026 ярославский клуб стал обладателем Кубка Гагарина второй год подряд. Квартальнов ранее возглавлял минское «Динамо».

— Дмитрий Квартальнов получил критику в Минске на высшем уровне от Александра Лукашенко, но при этом был приглашён в чемпионский «Локомотив». Вас такой парадокс вообще не удивляет в нашей лиге?

— А что, надо волчий билет выписывать? Лукашенко сказал, дальше что? У Лукашенко своя точка зрения, у Яковлева — своя.

— Логика Ярославля в принципе вам понятна? Почему они решили такую кандидатуру выбрать себе? Не самая однозначная, скажем честно.

— Я не очень удивился. Я думаю, что они рассуждают следующим образом: у них уже несколько лет практически неизменная команда, опытная, нужен опытный тренер. Квартальнов — опытный тренер. Да, не выигрывал ничего, но зато с большим опытом работы. Наверное, с одной стороны, можно говорить, что он ничего не выиграл как тренер, а с другой стороны, можно говорить, что у него незакрытый гештальт и он должен в своей карьере галочку поставить и выиграть, – приводит слова Вайсфельда «Татар-Информ».