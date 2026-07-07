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Агент Егора Сурина высказался о будущем нападающего «Локомотива»

Агент Егора Сурина высказался о будущем нападающего «Локомотива»
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Глава хоккейного агентства Gold Star Дэн Мильштейн, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Егора Сурина в Северной Америке, рассказал, когда будет обсуждать будущее хоккеиста в НХЛ. Контракт форварда с ярославским клубом рассчитан до до 31 мая 2027 года.

– Видно, что Егор Сурин, который также приезжал в ваш лагерь, находился в центре внимания. Он пример для молодых игроков?
– Он отличный хоккеист и очень хороший старший товарищ для многих молодых ребят. Поэтому его ежегодный приезд в наш лагерь является колоссальной пользой. Молодые ребята могут оценить свои силы против такого игрока, как Егор. В то же самое время он такой компанейский парень, который подсказывает молодым ребятам как на льду, так и вне его, и это поможет им в карьере в дальнейшем.

– После двух чемпионств «Локомотива» он вырос как игрок?
– С каждым годом он становится всё лучше, как и на льду, так и вне льда. И я очень рад за его развитие. Я бы пожелал ему выиграть третий Кубок Гагарина и на хорошей ноте приехать в Северную Америку.

– У него в планах приехать через год?
– После окончания следующего сезона мы встретимся с его семьёй и с клубом «Нэшвилл» и обсудим разные варианты, — цитирует Мильштейна «РБ Спорт».

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