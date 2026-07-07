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Егор Чинахов раскрыл, почему был несчастен в «Коламбусе»

Егор Чинахов раскрыл, почему был несчастен в «Коламбусе»
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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Егор Чинахов рассказал, почему был несчастен в составе «Коламбус Блю Джекетс». Форвард играл за «Коламбус» с 2021 по 2025 год, а затем перебрался в «Питтсбург».

— Почему ты был несчастен в «Коламбусе»?
— Были моменты с тренерским штабом, недопонимание — и всё.

— В чём именно? Понятно, что до конца, может быть, не надо рассказывать, но хотя бы о твоей роли в команде?
— Наверное, были какие-то непонятные решения в мою сторону. Но это уже было и прошло.

— Из-за чего это было? Помню, в Америке обсуждали: Чинахов хочет обмена, а тренер говорит, что ему доверяют, пусть он покажет себя — и всё будет нормально. Ты почувствовал в тот момент, что тебе реально дали много шансов?
— Нет. Когда говорят, что доверяют, а дают шесть минут за игру… Тяжело что-то сказать. Даже если проводишь эти шесть минут супер — без разницы, — приводят слова Чинахова «Известия».

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