Егор Чинахов раскрыл, почему был несчастен в «Коламбусе»

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Егор Чинахов рассказал, почему был несчастен в составе «Коламбус Блю Джекетс». Форвард играл за «Коламбус» с 2021 по 2025 год, а затем перебрался в «Питтсбург».

— Почему ты был несчастен в «Коламбусе»?

— Были моменты с тренерским штабом, недопонимание — и всё.

— В чём именно? Понятно, что до конца, может быть, не надо рассказывать, но хотя бы о твоей роли в команде?

— Наверное, были какие-то непонятные решения в мою сторону. Но это уже было и прошло.

— Из-за чего это было? Помню, в Америке обсуждали: Чинахов хочет обмена, а тренер говорит, что ему доверяют, пусть он покажет себя — и всё будет нормально. Ты почувствовал в тот момент, что тебе реально дали много шансов?

— Нет. Когда говорят, что доверяют, а дают шесть минут за игру… Тяжело что-то сказать. Даже если проводишь эти шесть минут супер — без разницы, — приводят слова Чинахова «Известия».