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«Дело не в деньгах». Вайсфельд — о сорвавшемся переходе Евгения Кузнецова в «Нефтехимик»

«Дело не в деньгах». Вайсфельд — о сорвавшемся переходе Евгения Кузнецова в «Нефтехимик»
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Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд высказался о бывшем нападающем «Салавата Юлаева» Евгении Кузнецове, который находится в статусе свободного агента после ухода из уфимского клуба. Ранее сообщалось, что форвард может продолжить карьеру в «Нефтехимике».

— Евгений Кузнецов продолжает поиски после сорвавшегося варианта с «Нефтехимиком». Как считаете, в его ситуации стоит заламывать ценник? Пишут о запросе в 60 млн.
— Во-первых, я от Кузнецова или от Шуми Бабаева ни разу не слышал, что они просят 60 млн. То, что в прессе пишут, — они могут и 120 написать. Не факт, что речь идёт о деньгах. Я смотрел интервью Кузнецова, он сказал, что подписать контракт может хоть сегодня, но он ждёт предложения какого-то конкретного клуба. То есть дело не в деньгах, а в локации, судя по всему. Может быть, он выиграть хочет. А написавший о 60 млн, он что, присутствовал при переговорах? Сейчас же куча инсайдеров, которые инсайды выдумывают прямо из своей головы. Я лично сомневаюсь, – приводит слова Вайсфельда «Татар-Информ».

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