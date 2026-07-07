Вайсфельд: «Шанхайские Драконы» — искусственная команда. Какое у них отношение к Китаю?

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд назвал искусственной командой «Шанхайских Драконов». Домашние матчи «драконы» проводят в Санкт-Петербурге.

— «Шанхайские Драконы» с Ковальчуком и Артюхиным во главе — есть ли у этого проекта перспективы при отсутствии у них опыта большого самостоятельной менеджерской работы?

— К Ковальчуку и Артюхину я отношусь с симпатией и искренне желаю, чтобы у них всё получилось. Но, с моей точки зрения, там хоть кого ставь — ничего не получится. Дело там не в Артюхине, не в Ковальчуке и не в Крылове.

— А в чём дело?

— Дело в том, что это искусственная команда. Какая она? Во-первых, какое отношение к Китаю имеет? Ну ладно, бог с ним, количество иностранцев у них не ограничено. Где у них фарм-клуб? Где у них молодёжная команда? Откуда они должны брать игроков? Это искусственная команда. В моём понимании, пока они в Китай не уедут, у них вообще будущего нет, – приводит слова Вайсфельда «Татар-Информ».