«Подходящая кандидатура». Илья Воробьёв — о Нэйтане Тодде в «Металлурге»

Бывший тренер клубов КХЛ Илья Воробьёв оценил переход нападающего Нэйтана Тодда в магнитогорский «Металлург». Форвард заключил контракт на два года. Ранее Тодд выступал за «Спартак», «Ак Барс» и «Салават Юлаев».

«Роман Канцеров уехал в «Чикаго», и в Магнитогорске освободилась позиция центрального нападающего. Тодд может её закрыть. Это очень мастеровитый игрок, действительно качественный иностранец. Хорош в большинстве, универсален, адаптирован к КХЛ и проявил себя в плей-офф что в «Салавате Юлаеве», что в «Ак Барсе». А еще Нэйтан достаточно габаритный парень. С его появлением нападение «Металлурга» станет крупнее и опытнее. Возможно, этого не хватило команде в серии с «Ак Барсом» в прошлом плей-офф. В 2024-м при классной игре вратаря «Магнитка» стала чемпионом, имея в составе в основном невысоких ребят, но следующие сезоны показали, что для побед в КХЛ необходимы и рослые нападающие. Тодд – подходящая кандидатура.

Логично предположить, что его берут в звено к Владимиру Ткачёву – умному хоккеисту, который любит владеть шайбой. Другой вопрос – подойдут они друг другу или нет? Бывает, что даже классные хоккеисты не могут сыграться. На Олимпиаде в Сочи как бы Овечкин с Малкиным ни старались, но не получалось у них вместе», – приводит слова Воробьёва Sports.ru.