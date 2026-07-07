Агент Кучерова: Никита — лучший хоккеист планеты, он великий

Глава хоккейного агентства Gold Star Дэн Мильштейн, представляющий интересы нападающего «Тампа-Бэй Лайтинг» Никиты Кучерова, назвал российского форварда лучшим хоккеистом планеты. Отметим, Кучеров ранее во второй раз в карьере стал обладателем «Харт Трофи», приза самому ценному игроку чемпионата НХЛ.

— Вы неоднократно говорили, что Кучеров — лучший хоккеист мира. То, что он выиграл «Харт Трофи», это в очередной раз подтверждает?

— Никита — великий, и говорить больше не о чем. Это лучший хоккеист планеты. Это человек, который сделал себя сам.

— В июне выкладывали видео, как Кучеров уже вовсю готовится к сезону. У него практически не бывает выходных?

— Кучеров — лучший игрок планеты, потому что он работает. И он — колоссальный пример для всех остальных ребят, которые мечтают заиграть в лучшей лиге мира и стать настоящими профессионалами, — приводит слова Мильштейна «РБ Спорт».