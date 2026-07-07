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«Я боялся». Егор Чинахов — о взаимодействии с Сидни Кросби

«Я боялся». Егор Чинахов — о взаимодействии с Сидни Кросби
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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Егор Чинахов рассказал об общении с легендарным форвардом «пингвинов» Сидни Кросби. Чинахов играл за «Коламбус» с 2021 по 2025 год, а затем перебрался в «Питтсбург».

— Расскажи про «Питтсбург». Там есть великие игроки, признанные во всём мире. Тот же Кросби — икона. Как с ним взаимодействовать?
— Честно, я боялся. Но в целом это вообще самый простой человек, который есть. С ним можно общаться на любые темы. Подходит, спрашивает, помогает чем может. Да и Малыч [Евгений Малкин] такой же.

— К нему просто не надо подходить?
— Да, он сам подойдёт, — приводят слова Чинахова «Известия».

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