«Я боялся». Егор Чинахов — о взаимодействии с Сидни Кросби

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Егор Чинахов рассказал об общении с легендарным форвардом «пингвинов» Сидни Кросби. Чинахов играл за «Коламбус» с 2021 по 2025 год, а затем перебрался в «Питтсбург».

— Расскажи про «Питтсбург». Там есть великие игроки, признанные во всём мире. Тот же Кросби — икона. Как с ним взаимодействовать?

— Честно, я боялся. Но в целом это вообще самый простой человек, который есть. С ним можно общаться на любые темы. Подходит, спрашивает, помогает чем может. Да и Малыч [Евгений Малкин] такой же.

— К нему просто не надо подходить?

— Да, он сам подойдёт, — приводят слова Чинахова «Известия».