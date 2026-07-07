Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Барыс» объявил о подписании контракта с американским защитником

«Барыс» объявил о подписании контракта с американским защитником
Комментарии

Пресс-служба «Барыса» объявила о подписании контракта с американским защитником Чейзом Приски. Соглашение рассчитано до конца мая 2027 года.

«Барыс» заключил контракт с американским защитником Чейзом Приски. Одностороннее соглашение рассчитано на один сезон до 31 мая 2027 года. Большую часть своей карьеры игрок обороны провёл в североамериканских лигах. В 2024 году Приски стал обладателем Кубка Колдера в составе «Херши Бэрс». В целом он сыграл в АХЛ 349 матчей, записав в актив 54 заброшенные шайбы и 130 передач. В минувшем сезоне Чейз защищал цвета «Сибири». За 54 игры в составе новосибирцев, включая плей-офф, он заработал 24 (4+20) очка за результативность, проводя на льду в среднем по 22 минуты», — сказано в сообщении пресс-службы «Барыса».

Материалы по теме
«Удерживать было бы неправильно». Генменеджер «Барыса» — о расторжении контракта с Уолшем
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android