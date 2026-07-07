«Барыс» объявил о подписании контракта с американским защитником

Пресс-служба «Барыса» объявила о подписании контракта с американским защитником Чейзом Приски. Соглашение рассчитано до конца мая 2027 года.

«Барыс» заключил контракт с американским защитником Чейзом Приски. Одностороннее соглашение рассчитано на один сезон до 31 мая 2027 года. Большую часть своей карьеры игрок обороны провёл в североамериканских лигах. В 2024 году Приски стал обладателем Кубка Колдера в составе «Херши Бэрс». В целом он сыграл в АХЛ 349 матчей, записав в актив 54 заброшенные шайбы и 130 передач. В минувшем сезоне Чейз защищал цвета «Сибири». За 54 игры в составе новосибирцев, включая плей-офф, он заработал 24 (4+20) очка за результативность, проводя на льду в среднем по 22 минуты», — сказано в сообщении пресс-службы «Барыса».