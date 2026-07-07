Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила, что тольяттинская «Лада» заключила новый контракт с нападающим Райли Савчуком. Соглашение рассчитано на один сезон. В прошедшем чемпионате 27-летний форвард набрал 45 (23+22) очков в 68 матчах и стал лучшим бомбардиром команды.

Савчуку 27 лет, за «Ладу» он выступает с сезона-2025/2026. По итогам завершившейся кампании тольяттинская команда заняла предпоследнее в Западной конференции и в общей таблице чемпионата, опередив только «Сочи».

Победителем Кубка Гагарина — 2026 стал ярославский «Локомотив». В финальной серии команда обыграла казанский «Ак Барс».