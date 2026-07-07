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«Ак Барс» продлил контракты с двумя тренерами

«Ак Барс» продлил контракты с двумя тренерами
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Пресс-служба казанского «Ак Барса» сообщила, что клуб продлил контракты с двумя тренерами по общей физической подготовке. Так, новое соглашение с Даниилом Бабенко рассчитано на два сезона, с Брэндоном Бови – на один сезон.

По итогам завершившейся кампании-2025/2026 «Ак Барс» дошёл до финала Кубка Гагарина, где уступил ярославскому «Локомотиву» (2-4). В рамках регулярного чемпионата казанская команда провела 68 матчей и набрала 94 очка.

Отметим, что «Ак Барс» является одним из четырёх клубов (наряду с санкт-петербургским СКА, магнитогорским «Металлургом» и уфимским «Салаватом Юлаевым»), который выходил в плей-офф в каждом сезоне КХЛ.

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