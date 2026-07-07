Илья Воробьёв оценил переход Макса Комтуа из «Динамо» в «Спартак»

Бывший тренер клубов КХЛ Илья Воробьёв прокомментировал переход в «Спартак» нападающего Макса Комтуа из московского «Динамо». В «Динамо» 27-летний Комтуа провёл два сезона. На его счету 134 матча за бело-голубых и 97 (47+50) набранных очков.

«Мы уже убедились, что Комтуа бывает очень разным. Вспомнить хотя бы его первый сезон в «Динамо». В первые месяцы в клубе не знали, что с ним делать, думали, куда бы обменять. А затем он изменился – забил под 20 голов и стал лидером. Но каким Комтуа будет в «Спартаке»? Если заряженным и полезным, если будет приносить пользу – это суперприобретение. Он по-спортивному злой, нацелен на ворота, применяет силовые приёмы, зарабатывает удаления для команды, не говоря уже о заброшенных шайбах. Если же его переклинит в другую сторону… Если будет «привозить» дурные удаления… В общем, это риск, но если получится, то получится очень хорошо, чего я и желаю Алексею Юрьевичу Жамнову. «Спартаку» нужна версия Комтуа образца зимы-весны-2025», – приводит слова Воробьёва Sports.ru.