Илья Воробьёв: Вадим Шипачёв — правильный ветеран

Бывший тренер клубов КХЛ Илья Воробьёв оценил переход 39-летнего нападающего Вадима Шипачёва из минского «Динамо» в уфимский «Салават Юлаев». В минувшем сезоне форвард набрал 47 (16+31) очков в 72 матчах КХЛ с учётом плей-офф.

«У Вадима золотые руки, невероятное видение площадки и огромный опыт. Уверен, он будет играть важную роль в уфимской команде. Да, не молодеет, но дайте ему двух быстрых крайних, он будет раздавать им передачи. А ещё Шипачёв – правильный ветеран. Из тех, кто становится положительным примером для молодых ребят в раздевалке. Я жду, что сезон для него сложится хорошо.

Предположу, что в Уфе соберут звено из легионеров с Шелдоном Ремпалом, а вместе с Шипачёвым сыграют Александр Жаровский и Егор Сучков. Вадим – голова, молодёжь – техничные скоростные крайки. В этом сочетании они могут быть и первым, и вторым звеном в команде», – приводит слова Воробьёва Sports.ru.