Егор Чинахов оценил игру 39-летнего Малкина за «Питтсбург»

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Егор Чинахов рассказал об игре с форвардом «пингвинов» Евгением Малкиным. Чинахов играл за «Коламбус» с 2021 по 2025 год, а затем перебрался в «Питтсбург». 39-летний Малкин выступает за «пингвинов» с 2006-го.

— Каково играть с Малкиным? Говорят, он уже в центр не встаёт.

— Бывает, встаёт. Но редко.

— У него по-прежнему видение площадки на высочайшем уровне?

— Да. Он может делать не всё так быстро, но настолько точно и элегантно, что не докопаешься, сколько ему лет.

— Вы обсуждали его непонятные удаления и дисквалификации?

— Да, мы с ним обсуждали непонятные удаления.

— Смеётесь?

— Конечно, — приводят слова Чинахова «Известия».