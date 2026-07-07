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Егор Чинахов оценил игру 39-летнего Малкина за «Питтсбург»

Егор Чинахов оценил игру 39-летнего Малкина за «Питтсбург»
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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Егор Чинахов рассказал об игре с форвардом «пингвинов» Евгением Малкиным. Чинахов играл за «Коламбус» с 2021 по 2025 год, а затем перебрался в «Питтсбург». 39-летний Малкин выступает за «пингвинов» с 2006-го.

— Каково играть с Малкиным? Говорят, он уже в центр не встаёт.
— Бывает, встаёт. Но редко.

— У него по-прежнему видение площадки на высочайшем уровне?
— Да. Он может делать не всё так быстро, но настолько точно и элегантно, что не докопаешься, сколько ему лет.

— Вы обсуждали его непонятные удаления и дисквалификации?
— Да, мы с ним обсуждали непонятные удаления.

— Смеётесь?
— Конечно, — приводят слова Чинахова «Известия».

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