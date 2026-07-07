Вайсфельд — об Иване Морозове: по уровню таланта он 100% игрок НХЛ

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд высказался о нападающем Иване Морозове, который покинул «Спартак». Ранее «Чемпионат» сообщал, что форвард ищет варианты продолжения карьеры в НХЛ. Права на Морозова в КХЛ останутся за красно-белыми и будут действовать в течение пяти лет.

— Иван Морозов уезжает за океан. Насколько это всё оправданно с точки зрения спортивной составляющей: готов ли он для уровня НХЛ? А во-вторых, с моральной точки зрения.

— По уровню таланта он 100% игрок НХЛ. Другой вопрос, что по другим компонентам я очень сомневаюсь. Что касается действий руководства «Спартака», много раз уже говорилось, у них очень своеобразный подход. Я сейчас не говорю «правильный» или «неправильный», я говорю — своеобразный. Наверное, когда они расторгали контракт с Морозовым, у них были какие-то соображения. Я уж не знаю, какие, – приводит слова Вайсфельда «Татар-Информ».