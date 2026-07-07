«Будет таскать рояль на себе». Воробьёв — о Захаре Бардакове в СКА

Бывший тренер клубов КХЛ Илья Воробьёв высказался о подписании контракта нападающим Данилом Аймурзиным с санкт-петербургским СКА. Ранее форвард выступал за «Колорадо Эвеланш».

«У СКА много интересных новичков. Данил Аймурзин был одним из лучших в «Северстали», Василий Атанасов выделялся в «Торпедо». Игорю Николаевичу [Ларионову] нравятся такие игроки – скоростные, резкие, техничные. Получил – отдал – открылся. Можно сказать, хоккеисты советского стиля – с высоким хоккейным IQ, которые могут и забить, и создать момент из ничего. Бардаков – другой. Он более силового плана, характерный парень. Умеет выводить соперников из себя. Раньше и его иногда быстро выводили, но, думаю, после сезона за океаном он многому научился. Захар – рабочий и очень полезный парень, который будет пахать в каждой смене на 120%. Его сила именно в работе. Будет таскать рояль на себе и станет очень важной частью СКА, как это было до перехода в «Колорадо», – приводит слова Воробьёва Sports.ru.