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Илья Воробьёв процитировал Сашу Белого из «Бригады», обсуждая Александра Барабанова

Илья Воробьёв процитировал Сашу Белого из «Бригады», обсуждая Александра Барабанова
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Бывший тренер клубов КХЛ Илья Воробьёв высказался о готовящемся переходе нападающего Александра Барабанова в «Автомобилист». В прошедшем сезоне 32-летний Барабанов провёл 84 матча за «Ак Барс» с учётом плей-офф и набрал 67 очков — забросил 27 шайб и отдал 40 результативных передач.

«Мне в принципе нравится, что делают в Екатеринбурге. Там собирают взрослую, мужицкую команду под серьёзные задачи. Пришли габаритные неуступчивые ребята – Александр Кадейкин и Илья Карпухин, которые станут лидерами, изменят стиль игры «Автомобилиста». Это всё шаги в правильном направлении. Самое громкое приобретение – Александр Барабанов. Универсальный хоккеист, умеет всё и на высоком уровне. Забить, отдать, побороться – да он хорош во всех качествах. И на полборта, и в середине в большинстве может сыграть.

Наверняка во время сезона будут обсуждать его контракт, но всем мил не будешь. Как там Саша Белый говорил в «Бригаде»: «Один человек попадает в водоворот, а другой бабочек коллекционирует». Саша Барабанов свой уровень оправдает, а он элитный игрок КХЛ. Человек, который может тащить команду», – приводит слова Воробьёва Sports.ru.

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