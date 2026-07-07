Московское «Динамо» объявило полный тренерский штаб команды на сезон-2026/2027

Пресс-служба московского «Динамо» объявила, что с нового сезона команду будет возглавлять новый главный тренер. Им стал Леонид Тамбиев. В тренерский штаб латвийского специалиста вошли восемь человек.

«Сформирован тренерский штаб московского «Динамо» на сезон-2026/2027! Команду возглавит Леонид Тамбиев — один из самых титулованных латвийских специалистов, двукратный чемпион ВХЛ, в КХЛ ранее работавший в «Адмирале» и СКА. В штаб также вошли Андрей Банада — старший тренер; Геннадий Столяров — тренер по нападающим; Олег Ореховский — тренер по защитникам; Александр Агопеев — тренер вратарей; Нормунд Силиньш и Сергей Громов — тренеры по физподготовке; Николай Карасев и Андрей Цайслер — тренеры-видеоаналитики. Желаем тренерскому штабу успешного сезона и больших побед вместе с «Динамо», — сказано в сообщении пресс-службы бело-голубых, которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.