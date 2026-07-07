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Чинахов с юмором ответил на вопрос, что такого есть в Питтсбурге, чего нет в Омске

Чинахов с юмором ответил на вопрос, что такого есть в Питтсбурге, чего нет в Омске
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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Егор Чинахов с юмором ответил на вопрос, что такого есть в Питтсбурге, чего нет в Омске. С 2020 по 2021 год Чинахов выступал за «Авангард».

— Что хорошего в Питтсбурге?
— Мне нравится. Мы живём не в центре, а за городом, возле тренировочного катка. Там всё есть. Он не такой маленький, везде надо ехать на машине. Мне это очень нравится: садишься за руль, едешь куда-нибудь с музычкой. Прям кайф.

— А что там есть, чего нет в Омске?
— В Омске «Бэтмена» не снимали.

— Когда у нас в КХЛ заканчивается контракт, например, у Канцерова, он становится ограниченно свободным агентом и есть возможность уехать в НХЛ. У тебя сейчас была хорошая возможность вернуться в КХЛ.
— Пока есть возможность, буду играть в НХЛ.

— Почему? Не из-за денег же. Здесь ты бы тоже получил нормальные деньги.
— Просто нравится. Уровень высокий в любом случае, — приводят слова Чинахова «Известия».

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