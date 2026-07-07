«Меня не волнует, что люди скажут». Овечкин о подписании нового контракта с «Вашингтоном»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что не будет ощущать дополнительное давление после подписания нового контракта с клубом. Ранее 40-летний форвард продлил контракт со «столичными» на один год.

«Когда тебе 22-23 года, это совсем другое дело. Я знаю, как с этим справляться, и меня не волнует, что люди скажут или напишут. Я себя знаю», — приводит слова Овечкина журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в социальной сети Х.

Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 голами. В списке лучших снайперов лиги с учётом плей-офф он занимает второе место с 1006 шайбами, уступая Уэйну Гретцки (1016).