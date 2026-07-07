Вайсфельд — о трансферах «Спартака»: у руководства очень своеобразный подход

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд поделился мнением о трансферной политике «Спартака».

– «Спартак» взял неплохих легионеров – Комтуа и Гальченюка, и оба неоднозначные, особенно Комтуа. Сможет ли Жамнов справиться с таким строптивым хоккеистом?

– Когда клуб делает такие неоднозначные выборы, значит, есть на это какие-то причины, они знают, как правильно использовать этих хоккеистов. Мне кажется, для болельщиков будет очень интересно. Этот эксперимент положительно сработает или нет.

– Экспериментов, мне кажется, болельщики «Спартака» навидались так много, что им уже хочется чуть подальше, чем первый-второй раунд пройти.

– Что болельщики подумают – это, конечно, важно. Но надо исходить из того, как комплектуется команда. Каждый руководитель хочет усилить свою команду. Значит, руководство «Спартака» посчитало, что, пригласив этих двух людей, они сделают команду сильнее. Посмотрим, может, они действительно этого добьются.

У меня некоторые сомнения, особенно относительно Гальченюка, я и в Комтуа тоже не уверен. Кстати, Морозов может, из-за Комтуа ушел (смеётся)? Они же там, как я помню, конфликтовали. Может, они поэтому Морозова спокойно отпустили, что Комтуа в команде появился. Вообще не исключаю, – приводит слова Вайсфельда «Татар-Информ».