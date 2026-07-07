Инсайдер НХЛ рассказал, какую зарплату «Анахайм» предложил Лео Карлссону до оффершита

Инсайдер Эллиотт Фридман поделился информацией о контрактном предложении на пять лет и $ 90 млн, которое «Филадельфия Флайерз» сделала нападающему Лео Карлссону из «Анахайм Дакс». 21-летний нападающий станет самым высокооплачиваемым игроком в НХЛ.

«Утром, когда представители Карлссона получили оффершит, между ними и «Дакс» состоялся звонок. Клуб предложил игроку около $ 12,5 млн в год. Ещё в одной команде мне сказали, что, прежде чем подписать контрактное предложение, агент собирался связаться с [генменеджером «Анахайма»] Пэтом Вербиком, чтобы в последний раз попытаться договориться. «Анахайм» просто не видел опасности в этой ситуации», – сказал Фридман в подкасте 32 Thoughts.

В прошлом регулярном чемпионате Карлссон провёл 70 матчей и набрал 67 (29+38) очков. В плей-офф у него 12 игр и 11 (4+7) очков.