Агент Жаровского высказался о несостоявшемся обмене прав на игрока из «Монреаля»

Агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы Александра Жаровского, прокомментировал информацию о возможном обмене прав на игрока в НХЛ. Сообщалось, что российский игрок мог стать частью перехода Мэтта Ниса в «Монреаль Канадиенс». Сделку не успели оформить до дедлайна.

– Действительно «Монреаль» собирался обменять права на Александра Жаровского в дедлайн?

– Гретцки когда-то меняли, также команды всегда спрашивали про Павла Дацюка и про других игроков. Это нормально, это бизнес. Спрашивать могут все клубы, но это не значит, что игрока будут менять. На сегодняшний день права на Сашу принадлежат «Монреалю». Они его ценят очень высоко, как и вся остальная лига. Естественно, при любом обмене команда, которая хочет усилиться, будет спрашивать про молодых игроков, однако это не значит, что их будут отдавать.

– Через год Жаровский может отправиться за океан?

– Сейчас он игрок «Салавата Юлаева». Жаровский готовится в Монреале вместе с Иваном Демидовым для того, чтобы выйти в следующем сезоне на следующий уровень и помочь своей команде побеждать в КХЛ. После окончания сезона мы сядем с Сашей, с его семьёй и будем обсуждать дальнейшие планы, — приводит слова Мильштейна «РБ Спорт».