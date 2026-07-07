Минское «Динамо» выменяло у ЦСКА форварда Гарднера, забившего один гол за сезон

В результате обмена с ЦСКА состав минского «Динамо» пополнил 30-летний канадский форвард Ретт Гарднер. Контракт с Гарднером рассчитан на два сезона. Взамен в московский клуб отправились права на защитника Александра Русакова.

Гарднер перебрался в КХЛ перед стартом сезона-2025/2026. Нападающий выступал за ЦСКА. В 74 матчах за армейцев Гарднер набрал 11 очков — забросил одну шайбу и отдал 10 результативных передач. Помимо этого, в регулярном чемпионате Ретт стал лучшим игроком команды по проценту выигранных вбрасываний – 56,5%.

У Гарднера есть опыт игры в НХЛ. На счету нападающего 41 матч в составе «Даллас Старз» и «Филадельфии Флайерз».