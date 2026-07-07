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НХЛ объявила дату оглашения календаря на регулярный чемпионат сезона-2026/2027

НХЛ объявила дату оглашения календаря на регулярный чемпионат сезона-2026/2027
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НХЛ объявила, что 15 и 16 июля представит календарь на регулярный чемпионат сезона-2026/2027. 15 июля лига опубликует расписание первого игрового дня, а на следующий день – полный календарь.

Напомним, в следующем сезоне клубы проведут по 84 матча в чемпионате. Две дополнительные игры пройдут с командами своего дивизиона. В НХЛ уже были сезоны с 84 матчами – сезон-1992/1993 и сезон-1993/1994. Лига вернулась к формату с 82 встречами после локаута в 1994 году.

В прошлом сезоне победителем регулярного чемпионата стал «Колорадо Эвеланш». Обладателем Кубка Стэнли в прошлом сезоне стала «Каролина Харрикейнз», обыгравшая в финале «Вегас Голден Найтс» в шести матчах.

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