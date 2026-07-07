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«Барыс» подписал новый контракт с американским форвардом Мэйсоном Морелли

«Барыс» подписал новый контракт с американским форвардом Мэйсоном Морелли
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«Барыс» заключил односторонний контракт с американским форвардом Мэйсоном Морелли, соглашение рассчитано на два сезона, до 31 мая 2028 года. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

«Мы приняли решение продлить контракт с Мэйсоном Морелли. Это надёжный и работоспособный форвард, который хорошо проявил себя в прошлом сезоне. Он дал нам необходимую результативность и вошёл в топ-3 бомбардиров команды. Ждём от него стабильной игры и в предстоящем сезоне», — цитирует генерального менеджера «Барыса» Леонида Метальникова пресс-служба клуба.

В 2023 году Морелли в составе фарм-клуба «Вашингтон Кэпиталз» «Херши» взял Кубок Колдера. В сезоне-2024/2025 Мэйсон сыграл одну встречу в Национальной хоккейной лиге и заработал 19 (13+6) очков в 48 матчах за «Хендерсон Силвер Найтс» в АХЛ. В прошлом сезоне Морелли провёл 63 встречи за «Барыс» и набрал 36 (12+24) очков.

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