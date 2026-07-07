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Генменеджер «Вашингтона»: мы платим Таку $ 10,5 млн. Беспокоился, что Ови хочет столько же

Генменеджер «Вашингтона»: мы платим Таку $ 10,5 млн. Беспокоился, что Ови хочет столько же
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Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик высказался о продлении контракта с российским нападающим Александром Овечкиным. В четверг, 2 июля, 40-летний форвард заключил новый договор с клубом на год.

«Большинство суперзвёзд стали ими не просто так. Они очень уверены в своих способностях. Алекс понимает, что он не 25-летний Овечкин, но он также думает: «Я забил 30 голов за сезон, верно? Я ещё много чего могу предложить».

Меня беспокоило, что, раз мы платим Алексу Таку $ 10,5 млн в год, то Ови скажет, что хочет столько же. Я очень переживал по поводу его звонка», – приводит слова Патрика The Athletic.

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