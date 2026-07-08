Известный тренер Андрей Назаров высказался об отъезде молодых хоккеистов из России в Северную Америку.

«Каждое лето мы видим отъезд молодых российских хоккеистов за океан. В этой ситуации нужно понимать, что далеко не у всех, несмотря на мечту, получится закрепиться в НХЛ. Кому-то придётся бороздить просторы низших лиг, а значит, терять драгоценное время. Праймовый возраст среднестатистического профессионального хоккеиста — от 19 до 25 лет. Если в этом возрасте ты решил улететь в Северную Америку, нужно обязательно взвесить все за и против. Проанализировать ситуацию самому, посоветоваться с семьёй и близкими. Агенты, которые увозят молодёжь за океан, преследуют свои задачи. Никто не говорит, что это плохие люди, просто они делают бизнес. У меня тоже была мечта уехать в НХЛ, но пришлось два года поиграть в низших лигах. Помню, как выступал за «Канзас-Сити Блэйдс», пробиваясь в «Сан-Хосе».

Уезжать из России в Америку в 18-19 лет, не имея гарантированного места в составе, либо же неготовым морально и физически — это всегда риск. При этом важно помнить, что потом, возвращаясь в КХЛ, придётся всё выстраивать по-новому, привыкать, снова набивать шишки на родине. Так что в пограничных и спорных ситуациях нашей молодёжи лучше остаться в России и развиваться здесь. Тем более КХЛ ежегодно прогрессирует, становится сильнее и интереснее. Да и в финансовом плане на родине точно не проиграешь», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.