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38-летний нападающий Клод Жиру заключил новый контракт с «Оттавой»

38-летний нападающий Клод Жиру заключил новый контракт с «Оттавой»
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38-летний нападающий Клод Жиру заключил новый контракт с «Оттавой Сенаторз». Соглашение рассчитано на один год и $ 2 млн за сезон, еще $ 3 млн игрок может получить в качестве бонусов. Следующий сезон станет для форварда пятым в составе «Сенаторз». Ранее нападающий думал о переходе в «Филадельфию Флайерз», где провёл бо́льшую часть своей карьеры в НХЛ.

По данным PuckPedia, Жиру получит $ 1,5 млн за 10 игр в регулярном чемпионате, еще $ 500 тыс. – за 40 встреч и по $ 500 тыс. – за победу в финале конференции и в Кубке Стэнли.

В минувшем регулярном чемпионате Клод провёл 82 матча за «Оттаву», в которых набрал 49 (14+35) очков. В плей-офф на его счету четыре игры без набранных очков.

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