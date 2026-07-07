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Защитник Робин Пресс покинул «Металлург» в связи с истечением срока контракта

Защитник Робин Пресс покинул «Металлург» в связи с истечением срока контракта
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Защитник Робин Пресс покинул «Металлург» в связи с истечением срока контракта, сообщает пресс-служба магнитогорского клуба.

Робин стал игроком магнитогорской команды весной 2023-го года. В «Металлурге» защитник выиграл Кубок Гагарина и чемпионат России в сезоне-2023/2024.

В прошедшем сезоне на счету Робина Пресса 77 матчей, в которых защитник набрал 51 (10+41) очко. Всего за «Металлург» в КХЛ защитник принял участие в 233 встречах и отметился 149 (27+122) очками.

Ранее главный тренер «Металлурга» Андрей Разин сообщал, что Пресс с большой долей вероятности покинет клуб по семейным обстоятельствам.

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