ФХР обратится в ИИХФ с письмом о возвращении российских команд на турниры

Федерация хоккея России (ФХР) сообщила, что обратится в Международную федерацию хоккея (ИИХФ) с письмом о возвращении российских сборных на международные турниры во всех возрастных категориях, сообщает «РИА Новости».

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) временно восстановил в правах Олимпийский комитет России (ОКР). Все рекомендации МОК по допуску российских спортсменов только в нейтральном статусе сняты.

Совет ИИХФ в конце февраля 2022 года отстранил сборную России от международных соревнований на неопределённый срок. В мае президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что организация в сентябре рассмотрит вопрос возвращения сборной России на международную арену.